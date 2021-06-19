«أبو جناح» برفقة 4 وزراء يبحثون احتياجات مناطق الجنوب مع عمداء البلديات في سبها

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان ابوجناح اليوم السبت، اجتماعا رفقة الوفد الوزاري المرافق له المكون من 4وزراء، مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية ومدراء القطاعات الخدمية بمقر المجلس البلدي سبها.

وضم الوفد المرافق لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، و وكيل وزارة الصناعة والمعادن منصف الشلوي.

ورحب عمداء البلديات بالوفد الوزاري وأبدوا سعادتهم من زيارتهم للوقوف على إحتياجات مناطق الجنوب ، واستعرضوا خلال اللقاء عدد من الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالخدمات الواجب توافرها بكافة القطاعات الخدمية والتعليمة والصحية والصناعية والاقتصادية والاحتياجات اللازم توفرها داخل مناطق فزان.