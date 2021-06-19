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المنقوش: أولويتنا إعادة توحيد ليبيا ثم الدفع نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إن الحكومة المؤقتة تعمل على إعادة ترتيب البيت من الداخل في ليبيا سعيا إلى تحقيق استقرار شامل.

وأضافت المنقوش، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، “أعتقد أن الأولوية الملحة بالنسبة لنا هو إعادة توحيد ليبيا ومن ثم الدفع نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي”.

وأكدت حرص ليبيا على التعاون مع شركائها وجيرانها لتحقيق تلك الغاية، متابعة “وهو ما سيعود بالطبع بالنفع على المنطقة كلها”.

كما أضافت قائلا “لكل دولة مصالحها في ليبيا ونحن نعمل على أن تصب مصالح الجميع في صالح استقرار البلاد”.

ومن المقرر أن تغادر نجلاء المنقوش اليوم متوجه نحو العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حول آخر التطورات على الساحة الليبية، خاصة قبيل انعقاد مؤتمر “برلين-2” لتنسيق المواقف.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • المنقوش جعلت الاخوان فى حالة من الهزيان والتوهان والهيجان لانها طالبت بخروج المرتزقة والاتراك من ليبيا وتحقيق السيادة الوطنية وهو ماازعج خوان الاوطان ياكيادهم .
    كيد العزال انا من يومى ايوه اه ..
    والنبى لنكيد العزال ونقول اللى ماعمره انقال ..ياكيدينهم

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  • حوار بين الزوبية وامرأته زوبة
    زوبية وهو ينظر لصورة نجلاء المنقوش ثم ينظر لزوبة ذات الشعر المنكوش اتفووووووه عليكى يازوبة قبح من وجه وقبح من حامله .
    زبة وهى تنظر لبغلها وبعلها زوبية اتفوووووه عليك وانت راسك شبه راس الخنزير ياحقير احمد ربنا ان تحملت خنزير مثلك حقير احقر من الصراصير

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