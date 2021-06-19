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«المنقوش»: أولويتنا إعادة توحيد ليبيا ثم الدفع نحواستقرار سياسي وأمني واقتصادي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب البيت من الداخل في ليبيا سعيا إلى تحقيق استقرار شامل.

وأضافت المنقوش، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، “أعتقد أن الأولوية الملحة بالنسبة لنا هو إعادة توحيد ليبيا ومن ثم الدفع نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي”.

وأكدت حرص ليبيا على التعاون مع شركائها وجيرانها لتحقيق تلك الغاية، متابعة “وهو ما سيعود بالطبع بالنفع على المنطقة كلها”.

كما أضافت قائلا “لكل دولة مصالحها في ليبيا ونحن نعمل على أن تصب مصالح الجميع في صالح استقرار البلاد”.

ومن المقرر أن تغادر نجلاء المنقوش اليوم متوجه نحو العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حول آخر التطورات على الساحة الليبية، خاصة قبيل انعقاد مؤتمر “برلين-2” لتنسيق المواقف.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المنقوش جعلت الاخوان فى حالة من الهزيان والتوهان والهيجان لانها طالبت بخروج المرتزقة والاتراك من ليبيا وتحقيق السيادة الوطنية وهو ماازعج خوان الاوطان ياكيادهم .
    كيد العزال انا من يومى ايوه اه ..
    والنبى لنكيد العزال ونقول اللى ماعمره انقال ..ياكيدينهم

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  • أحسن شئ حتي ينبح عليك النابحون في زيارتك الي برلين للمشاركه في برلين 2 تعالي بلبسه عربيه وفوقها جرد حرير ( الحولي ) لنري ألابواق الجوفاء المهتمون بالقشور والمظاهر ولا يفقهوا في المضمون أي شئ ماذا سيقولون أكيد سيقولون الوزيره ما تقول الا ماشيه لاحد الاعراس الليبيه

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