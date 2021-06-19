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مستشفى الغريفة يتلقى كمية قليلة من “مصل سم العقارب”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلم مستشفى الغريفة القروي 40 قارورة من الأمصال المضادة لسم العقارب، تبرع بها الهلال الأحمر فرع صرمان وصلت عن طريق عضوة مجلس النواب فاطمة السويعي، التي تفقدت ضمن جولة لها في المستشفى قسم النساء والولادة الذي وصلت فيه نسبة أعمال التشييد والتشطيب إلى 95 في المائة.

وكان مستشفى الغريفة ولايزال يعاني من نقص الأمصال مع بداية موسم الصيف الذي سجل مؤخرا نحو 125 حالة إصابة بلسعات العقارب، أغلبها طالت شريحة الأطفال الذين تأثروا بشدة الإصابة، وتوفى منهم ثلاثة.

وتُعتبر الـ40 قارورة غير كافية، وستشهد المنطقة عموماً كارثة إنسانية -حسب وصف أحد العاملين في المستشفى- في حال لم توفر الجهات المختصة كمية كافية في أقرب وقت، لتغطية نسبة الإصابات خلال فصل الصيف الذي تنتشر فيه العقارب بشكل مقلق ومخيف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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