رئيس التكتل المدني: الليبيون متمسكون بإجراء الانتخابات 24 ديسمبر القادم

شارك رئيس التكتل المدني الديمقراطي الدكتور محمد سعد (ONLINE عن بُعد) صباح اليوم في الجلسة الصباحية لأعمال الملتقى الأول للتكتلات والاحزاب والتيارات السياسية المنعقد بمدينة بنغازي.

تحدث الدكتور محمد سعد عن أهمية أن تعقد التكلات والاحزاب السياسية هذا الملتقى المهم الذي يعبر عن وحدة التيار المدني، ويأتي في وقت مهم ومرحلة تاريخية حرجة ومفصلية ولا تقبل، داعياً المجتمعين إلى بذل المزيد من الجهود والارتقاء بمعدلات تنسيق المواقف لإستعادة الوطن من قوى الارهاب والمليشيات، ووضع حد لتيار الاسلام السياسي ودولة الخلافة المزعومة، ومجابهة التدخلات الاجنبية والمرتزقة.

ووجه السيد محمد سعد التحية للجيش الوطني وأبناء الشعب الليبي كافة، على دورهم الأساس في الحرب على الارهاب وانتهاك السيادة الوطنية.

وأشار رئيس التكتل إلى أن تمسك الليبيين بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م يعبر عن الإرادة الوطنية أولا وأخيراً وليس عن الارادة الدولية فقط، مشيراً إلى أهمية أن تتكاتف جهود التيار المدني الوطني وتتلاحم قبل انعقاد اجتماع برلين 2، ولمواجهة القوى التي لا تؤمن بالدولة الوطنية الديمقراطية المدنية، وتحركها قوى خارجية للحفاظ على مصالحها الخاصة.