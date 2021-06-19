المنقوش تصل القاهرة للقاء شكري لبحث تطورات الأوضاع الليبية والعربية

وصلت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش مطار القاهرة الدولي في زيارة للقاهرة تلتقي خلالها عددا من المسئولين على رأسهم نظيرها سامح شكري وزير الخارجية المصري، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الليبية والعربية.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن نجلاء المنقوش، وصلت على رأس وفد ليبي مطار القاهرة الدولي وقامت سلطات المطار المصري بإنهاء إجراءات وصولها والوفد المرافق لها من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وأشارت تلك المصادر إلى أنه ربما يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين سامح شكري ونظيرته نجلاء المنقوش، وذلك عقب جلسة بينهم للتشاور على جميع المستويات، في ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها ، وذلك لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة ، وبعيدة عن التدخلات الخارجية .

يذكر انه تم اللقاء بين سامح شكري ونجلاء المنقوش، بالعاصمة القطرية الدوحة في 15 يونيو الماضي، لدى مشاركتهما في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب ، وقدم شكري خلال اللقاء، دعوة رسمية إلى المنقوش لزيارة مصر .

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