‎بعد وعود الحكومة.. نقابة الاطباء تعلن تعليق الاضراب على مستوى البلاد إلى حين إشعار آخر

ليبيا – أصدرت النقابة العامة للأطباء بيان أمس الجمعة عقب اجتماع غرفة عمليات الاضراب الرئيسية لدراسة ومناقشة الخطوة التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن طلب تضمين قيمة الزيادة التقديرية للمرتبات الواردة بالقرار 885 لسنة 2019 لمخصصات الباب الأول بالميزانية العامة المعروضة على مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب حيالها، معربةً عن أملها من المجلس أن يتخذ القرار المطلوب بالخصوص في أسرع وقت.

‎النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة أبدت في بيانها ارتياحها لهذه الخطوة واعتبرتها بادرة حسن نوايا من قبل الحكومة جديرة بالتقدير، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح ستتبعها خطوات أخرى تخدم جميع الأطراف ومن أجل رفع المعاناة على المرضى قرر المجتمعون أن يقدموا مبادرة لا تقل أهمية عن مبادرة الحكومة.

‎وأعلنت النقابة تعليق الاضراب على مستوى البلاد من تاريخه وإلى حين إشعار آخر، مطالبةً من الجميع مباشرة عملهم بدون تأخير.

‎وتقدم النقابة بالشكر للعناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية العاملين بالمرافق الصحية العامة المختلفة على مستوى البلاد (غرباً وشرقاً ، شمالاً وجنوباً) الذين تفاعلوا مع النقابة وصمدوا وتحملوا المضايقات أثناء الاضراب والمسؤولين بتلك المرافق على تجاوبهم ودعمهم لموقف النقابات العادل، مؤكدةً على أن النقابات لن تتهاون في الوقوف ضد أي اجراء تعسفي أو عقابي يتخذ ضد المضربين.

‎كما ثمنت عالياً كل من تعاون معهم ودعمهم في اضرابهم هذا خاصة وزير الصحة وأعضاء من لجنة الصحة بمجلس النواب ونائبي رئيس المجلس الرئاسي واتحاد المصحات الخاصة والمسؤولين والعاملين بها.

‎وفي الختام وججهت النقابة رسالة مباشرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية مطالبه فيها صراحةً بإنصاف العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال الاعتذار لهم عما لحقهم من إهانة من قبل مدير إدارة دعم القرار، ورد اعتبارهم بعزله من منصبه على أقل تقدير حتى يكون عبرة لغيره ولتفادي تكرار مثل هكذا تصرفات مشينة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية