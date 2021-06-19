وزير الخارجية العراقي: نرغب في إعادة فتح سفارتنا في ليبيا

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارتها في ليبيا؛ للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي.

وقال وزير الخارجية العراقي، وفق وسائل إعلام محلية عراقية، إن إعادة فتح سفارة بلاده في ليبيا يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيا .

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والوزير فؤاد حسين على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي وفقاً لموقع “الدستور” لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل التعاون المشترك.

وقال الوزير العراقي إن بلاده تدعم الجهود الدولية الساعية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الليبيِّ.