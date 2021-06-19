أبو جناح والوفد الوزاري المرافق له يصل إلى مدينة سبها للوقوف على احتياجات المواطنين

المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية أشار إلى أنه كان في استقبالهم عميد البلدية ومدير إدرة الأمن ومشائخ المدينة.

ليبيا – وصل اليوم السبت نائب رئيس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح الي مدينة سبها قادماً من طرابلس رفقه الوفد الوزاري المكون من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد ووزير الاسكان والتعمير.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح إلى المنطقة الجنوبية وتهدف الزيارة للوقوف على احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية وحلحلت أبرز العراقيل وتذليل الصعاب وتوفر كل ما يلزم من إمكانيات تسهم في رفع مستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف مناطق ومدن الجنوب.

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