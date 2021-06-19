أبو جناح والوفد الوزاري المرافق له يصل إلى مدينة سبها للوقوف على احتياجات المواطنين

ليبيا – وصل اليوم السبت نائب رئيس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح الي مدينة سبها قادماً من طرابلس رفقه الوفد الوزاري المكون من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد ووزير الاسكان والتعمير.
المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية أشار إلى أنه كان في استقبالهم عميد البلدية ومدير إدرة الأمن ومشائخ المدينة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح إلى المنطقة الجنوبية وتهدف الزيارة للوقوف على احتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية وحلحلت أبرز العراقيل وتذليل الصعاب وتوفر كل ما يلزم من إمكانيات تسهم في رفع مستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف مناطق ومدن الجنوب.
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