تراغن.. تخريج متدربات دورات صناعة “الحلو والحار”

غطّى حار الطعام وحلوه موائد حفل تخريج دفعة جديدة من الفتيات في مجال صناعة الحلو والحار، من تنظيم مؤسسة “عطاء الخير للأعمال الخيرية التوعوية” في مدينة تراغن.

وجاءت هذه الاحتفالية بالتعاون مع معهد الصحافة والسلام، بحضور الأهالي وأولياء أمور المتدربات وأعضاء المجلس البلدي.

وعملت الدورة على صقل مهارات الراغبات في تطوير إمكانياتهن في حرفة صنع الحلويات، والاطلاع على آخر تطورات هذا المجال محلياً وعالمياً.

وهدفت الدورة أيضاً إلى الرفع من مستوى مشاركة المرأة في المجال الحرفي الخاص، وتحسين الدخل الأسري من خلال العمل المنزلي واستغلال أوقات الفراغ بشكل إيجابي هادف.

وشهد حفل التخرج تكريم الخريجات وتقديم درع العمل الخيري لإحدى الأمهات الرائدات في العمل الخيري، والإشادة بجهد الخريجات ومساندة الأسر لهن من أجل المساهمة في تنمية القدرات الخاصة، واستثمار المواهب الشابة في مختلف المجالات الحرفية.

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