ندوة علمية بكلية التقنية والزراعة حول التصحر ببلدية وادي عتبة

نظمت كلية التقنية والزراعة ببلدية وادي عتبة في أول نشاط لها منذ تأسيسها، ندوة علمية حول التصحر، بالتعاون مع منظمة ليبيا للزراعة، ومنظمة سدر للأعمال التطوعية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة والتصحر.

وتناولت الندوة التي حضرها المجلسان البلدي والاجتماعي، ومختارو المحلات، والمهندسون الزراعيون ومنتسبو الشرطة الزراعية وعدد من ذوي الاختصاص، التعريف بالتصحر وأسبابه وأضراره وأسباب التغيرات البيئية، كما سلطت الضوء على الرعي الجائر من أجل توعية المواطنين بمخاطر التصحر وما يترتب عليه، والدعوة للاهتمام بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وزيادة مكافحتها.

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