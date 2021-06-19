مصلحة الآثار تنفي إيقاف مرتبات عدد من موظفي المنطقة الشرقية

نفت مصلحة الآثار التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إيقافها لرواتب العاملين في ديوان المصلحة بالمنطقة الشرقية خلال فترة عمل الحكومة المؤقتة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة، الطاهر العقيلي، أنه طالب مراقبتي آثار بنغازي وشحات بإحالة الملفات الخاصة بصرف رواتب العقود التي تم تعيينها من ديوان المصلحة بالمنطقة الشرقية فترة عمل الحكومة المؤقتة، ليتم صرف رواتبهم والتي يصل عددها إلى خمسون عقدا.

وأوضح العقيلي أن المراقبتين تقاعستا عن إرسال المستندات المطلوبة لصرف المرتبات الخاصة بموظفي العقود.

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