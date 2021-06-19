الداخلية تعدم مشروبات كحولية ضبطت بميناء مصراتة

قامت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بإعدام كمية كبيرة من المشروبات الكحولية تقدر بخمسة حاويات؛ وذلك بحضور النيابة العامة والأجهزة المختصة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الكمية التي تم إعدامها تم ضبطها داخل خمس حاويات على فترات متعاقبة خلال الشهر الماضي بميناء مصراتة من قبل الجهات الضبطية الجمركية بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبإشراف أعضاء النيابة العامة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية.

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