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الداخلية تعدم مشروبات كحولية ضبطت بميناء مصراتة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قامت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بإعدام كمية كبيرة من المشروبات الكحولية تقدر بخمسة حاويات؛ وذلك بحضور النيابة العامة والأجهزة المختصة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الكمية التي تم إعدامها تم ضبطها داخل خمس حاويات على فترات متعاقبة خلال الشهر الماضي بميناء مصراتة من قبل الجهات الضبطية الجمركية بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبإشراف أعضاء النيابة العامة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • – ليه عليكم الفساد هذه عملة صعبة بالدولار المحروم منه الليبيون؟
    – مش مصراته معفية من حضر الكحول مثل ما هي معفية من دحول السلاح والمرتزقة ؟
    – وهل يعقل أن تصل خمسة حاويات الى نفس الميناء بدو معرفة صاحبها ومن مصدرها ؟ ام هي امدات ومساعدات تركية للأخوة المجاهدين .

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