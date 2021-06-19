جمعية الهلال الأحمر للنويري: نرفض أي تدخل في أعمال الجمعية وأي تغيير من خارج جمعيتها العمومية بالمخالفة للقانون

أكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم السبت، ان الجمعية هي جمعية أهلية تطوعية ذات نفع عام مساعدة للسلطات العامة، ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، تأسست في 5 أكتوبر 1957 م بمدينة بنغازي واعترفت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وانضمت الي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر.

رئيس الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي ونائبه و (34) عضو جمعية عمومية، والأمين العام للهلال الأحمر الليبي ونائبه وبعض رؤساء مكاتب الأمانة العامة ومدراء فروع الهلال الأحمر الليبي ( 34 مدير فرع ) وعدد من متطوعي الهلال الأحمر الليبي من عدة فروع، في وقفة احتجاجية ببنغازي تابعتها قناتنا، قالوا: “الهلال الأحمر في عام 1958 م وهي تعمل علي هدي المبادئ السبعة للحركة الدولية، وتعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتخفيف من معاناة الفئات المتضررة من النزاعات والكوارث عن طريق فروعها الستة والثلاثون المنتشرة في كافة أرجاء البلاد 9 وقد نظم عملها المشرع بعدة قوانين وقرارات اخرها القانون رقم 2 لسنة 2019 م بشان الهلال الأحمر الليبي والذي خول الجمعية العمومية للجمعية اختيار قياداتها من رئيس الجمعية ونائبه والأمين العام، وهي تتمتع باستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تجسيدا لمبدأ الاستقلالية والذي يمثل احد المبادئ الأساسية للحركة الدولية”. وأضافوا: “الا أن الجمعية فوجئت بتدخل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإصدار قرار بتشكيل لجنة تسييرية للهلال الأحمر بالمخالفة للقانون ولمبادئ الحركة وتم الغاء القرار عن طريق السيد المستشار رئيس مجلس النواب ، الا أن النائب الأول اصدر عقب ذلك كتابا مستمرا في التدخل في الجمعية”.

وتابعوا: “وان أعضاء الجمعية العمومية المجتمعون في مدينة بنغازي، إذ يستنكروا ذلك ويرفضوا أي تدخل في اعمال الجمعية واي تغيير من خارج جمعيتها العمومية بالمخالفة للقانون، فإننا نحمل النائب الأول لرئيس مجلس النواب كافة الأضرار اللاحقة بالجمعية من تهديد لوحدتها واستقلاليتها . وندعو النائب العام للتدخل بالتحقيق واتخاذ اجراءاته القانونية في جرائم إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة”.

واستكملوا: “كما اننا نتقدم بالشكر لكافة المتضامنين معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية من مفوضية المجتمع المدني والحركة العامة للكشاف ومؤسسات المجتمع المدني ومجالس الحكماء والسلطات المحلية وكافة المهتمين بالعمل الإنساني والقانوني”.

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