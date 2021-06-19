اتحاد بلديات حوض مرزق ينظم ملتقاه الثاني حول تمكين الشباب

نظم شباب اتحاد بلديات حوض مرزق الملتقى الثاني بصالة الثقافة بمنطقة آقار عتبة، حضر جانبا منها مختار المحلة، ورئيس المجلس الاجتماعي بالمنطقة، ورئيس تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني.

وناقش الملتقى عددا من النقاط، أهمها آلية تمكين ودعم الشباب ببلديات حوض مرزق، وتدريبهم في جانب التنمية البشرية، والاستحقاق الشبابي في مؤسسات الدولة بهدف تكوين نواة شبابية وتمكينهم في البلديات وتعزيز دورهم، ومحاولة المساهمة في دور التوعية والتثقيف للمجتمع، وآلية توحيد الصف من خلال المجالس البلديات، والمطالبة بحل المشاكل اليومية من وقود وسيولة وغذاء.

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