مُطالبة بمعاقبة المعرقلين.. منسقة الشؤون الإنسانية: لجنة “5+5” تُعد خططًا لسحب المقاتلين الأجانب من ليبيا

أفادت الممثلة الأممية المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، أمس الجمعة، بأن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تضع خططًا لطرد المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.

غانيون، وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، نقلت تفاصيله وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت: “لم يكن هناك انسحاب للمرتزقة أو المقاتلين الأجانب، ولكن يجري إعداد خطط للانسحاب، لا سيما من قبل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 حول رحيل المقاتلين الأجانب من ليبيا”.

وأضافت أن اللجنة العسكرية المشتركة ستناقش بشكل أكبر خطة محددة لتسلسل انسحاب المرتزقة، عبر هيكل مرحلي ومن خلال نزع السلاح قبل الانسحاب، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحديد جميع أصحاب المصلحة.

وأكدت غانيون أن العقوبات المفروضة على الدول التي لا تزال تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، وكذلك التهديدات بفرض عقوبات على ليبيين رئيسيين يؤثرون على وجود المرتزقة، هي حل محتمل لمشكلة المقاتلين الأجانب الذين يتقاضون رواتب عالية.

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