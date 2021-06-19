وزير الخارجية المصري يستقبل المنقوش

‏استقبل وزير الخارجية ‎المصري سامح شكري بمقر الوزارة بقصر التحرير، نظيرته الليبية ‎نجلاء المنقوش.

واتفق شكري، ونظيرته الليبية، منتصف الشهر الماضي على تنظيم زيارة رسمية للأخيرة إلى القاهرة قريبا.

وذكر بيان للخارجية المصرية: إن الجانبين بحثا هاتفيا “سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة“.

وتابع: “كما وجَّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا”.