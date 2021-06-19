كاباو تضع خططاً لمواجهة كورونا في المدارس

ناقش مكتب النشاط المدرسي في بلدية كاباو خطط مديري المدارس؛ لاستئناف النشاط المدرسي وحلحلة المشاكل في ظل انتشار جائحة كورونا.

واجتمع مكتب النشاط المدرسي بجميع مديري مدارس البلدية؛ لبحث آليات التنسيق بين جميع الإدارات داخل البلدية في الفترة المقبلة لمواجهة الجائحة وضمان عودة آمنة لطلبة المدارس والكادر التعليمي.

يُشار إلى أن المراكز الصحية في كاباو تواصل عملها الدؤوب من أجل تطعيم كافة الفئات السنية في المدينة، ضد فيروس كورونا.

وبعد الانتهاء من إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لفئة كبار السِن الذين تجاوزت أعمارهم السبعين سنة، بدأ القائمون على القطاع الصحي بإعطائهم الجرعة الثانية.

ويواصل القائمون على القطاع الصحي كاباو الليل بالنهار، من أجل الانتهاء من تطعيم كافة سكان المدينة بالجرعة الأولى والثانية، في حال توافر اللقاح من قبل وزارة الصحة.

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