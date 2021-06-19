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المنقوش تبحث مع نظيرها العراقي العلاقات الثنائيّة وعودة السفارة العراقية للعمل من داخل طرابلس

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أنطاليا 19 يونيو 2021 (وال)- بحثت وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ”  مع وزير الخارجيّة العراقي ” فؤاد حسين ” اليوم السبت، العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل  تطويرهاـ إلى جانب عودة السفارة العراقية للعمل من داخل طرابلس .

وجدّد وزير الخارجية العراقي خلال الاجتماع الذي عقده  الجمعة مع  ” المنقوش  ” على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يلبي تطلعات الشعب الليبي .

وأكد وزير الخارجية العراقي رغبة بلاده بإعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيّا، للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين .

وأبدت  وزيرة الخارجيّة استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقيّة في طرابلس، لتقديم خدماتها  سواء لليبيين أو العراقيين المقيمين في ليبيا . (وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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