المنقوش تبحث مع نظيرها العراقي العلاقات الثنائيّة وعودة السفارة العراقية للعمل من داخل طرابلس

أنطاليا 19 يونيو 2021 (وال)- بحثت وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” مع وزير الخارجيّة العراقي ” فؤاد حسين ” اليوم السبت، العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل تطويرهاـ إلى جانب عودة السفارة العراقية للعمل من داخل طرابلس .

وجدّد وزير الخارجية العراقي خلال الاجتماع الذي عقده الجمعة مع ” المنقوش ” على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يلبي تطلعات الشعب الليبي .

وأكد وزير الخارجية العراقي رغبة بلاده بإعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيّا، للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين .

وأبدت وزيرة الخارجيّة استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقيّة في طرابلس، لتقديم خدماتها سواء لليبيين أو العراقيين المقيمين في ليبيا . (وال)

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