صحيفة مصرية: تعيين محمد عبدالعالي سفيرا ليبيا بالقاهرة

أفادت صحيفة “القاهرة 24” المصرية، أن سفير ليبيا الجديد لدى مصر وصل اليوم السبت للقاهرة، رفقة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التي تزور مصر الآن.

وأوضحت الصحيفة المصرية التي أكدت نقلها عن مصادر دبلوماسية أن الحكومة الليبية الجديدة عينت السفير محمد عبد العالي، القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة سفيرا لليبيا لدى مصر، في خطوة جديدة تمثل توطيدًا للعلاقات الليبية المصرية.

وفي 27 مايو الماضي أصدرت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قرارا رقم (100) لسنة 2021 بشأن إيفاد موظف للعمل بالخارج، والذي نص في مادته الأولى، أن يوفد محمد عبدالعالي مصباح للعمل بالسفارة الليبية بالقاهرة، على وظيفة قائما بالأعمال بالوكالة بمدة حدها الأقصى أربع سنوات مالم يتم إبلاغه بالعودة إلى سابق عمله بالداخل قبل انتهاء المدة المقررة.

ووصلت، نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، مطار القاهرة الدولي في زيارة للقاهرة تلتقي خلالها عددا من المسئولين على رأسهم نظيرها سامح شكري وزير الخارجية المصري، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الليبية والعربية.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن نجلاء المنقوش، وصلت على رأس وفد ليبي مطار القاهرة الدولي وقامت سلطات المطار المصري بإنهاء إجراءات وصولها والوفد المرافق لها من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وأشارت تلك المصادر إلى أنه ربما يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين سامح شكري ونظيرته نجلاء المنقوش، وذلك عقب جلسة بينهم للتشاور على جميع المستويات، في ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها ، وذلك لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة ، وبعيدة عن التدخلات الخارجية .

يذكر انه تم اللقاء بين سامح شكري ونجلاء المنقوش، بالعاصمة القطرية الدوحة في 15 يونيو الماضي، لدى مشاركتهما في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب ، وقدم شكري خلال اللقاء، دعوة رسمية إلى المنقوش لزيارة مصر .