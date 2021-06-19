شركة الكهرباء: زيادة ساعات طرح الأحمال.. والسبب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء زيادة عدد ساعات طرح الأحمال لتتراوح من أربع إلى خمس ساعات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن انخفاض ضغط الغاز من المصدر بمحطة مصراته الغازية للدورة المزدوجه ومحطة الخمس الغازية أدى إلى فقد حوالي (130 ميجاوات) وازدياد الطلب علي الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الاحمال من ( 4 ساعات إلى 5 ساعات).

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت صباح اليوم السبت أن ساعات طرح الأحمال على الجناح الغربي والجنوبي تبلغ 4 ساعات، فيما يبلغ عدد ساعات طرح الأحمال على الجناح الشرقي 3 ساعات.

ودعت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة مؤكدة أنه في حال زيادة طرح الأحمال يمكن للمواطنين الاتصال بالشركة