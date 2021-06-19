جلسة حوارية في صبراتة حول نشاطات ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد

تحت شعار، تواصل ومشاركة، احتضن مركب تليل السياحي بصبراتة، جلسة حوارية لديوان المحاسبة، وسط حضور عمداء بلديات الزاوية المركز والزاوية الغرب وصرمان والجميل، وموظفي فروع الديوان بالبلديات، ولفيف من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين.

وناقشت الجلسة نشاطات الديوان، والتعريف بإداراته والأعمال التي يقومون بها لمكافحة الفساد، والتعريف بمفهوم الحوكمة في الشركات، والتي من شأنها أن تحد من تفشي الفساد.

يشار إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن الجلسات التي قام بها الديوان مؤخرا لمد جسور الاتصال مع مختلف المؤسسات الرسمية والمدنية لأجل تضافر الجهود لمكافحة الفساد.

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