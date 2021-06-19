ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 June, 2021

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا للفترة من 28 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/ يوليو.

وقالت البعثة إن هذا الاجتماع يعدّ فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات. وتعرب البعثة عن امتنانها لحكومة سويسرا على كرم استضافتها هذا اللقاء.

و من المنتنظر أن تعقد البعثة قبيل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 حزيران/ يونيو في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.

و جدّد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات. ويجدد المبعوث الخاص تأكيد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021).