إيطاليا تفتح حدودها لجلب 500 مهاجر من ليبيا

يظل ملف الهجرة غير القانونية الشغل الشاغل لعدد من الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا التي تعد نقطة الوصول والبلد التي يقصدها أغلب المهاجرين غير القانونيين عبر البحر.

ولم تُفلح محاولات إيطاليا في الحد من أعداد المهاجرين الوافدين التي تتزايد يوماً بعد آخر، لذلك أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي عن توقيع بروتوكول لجلب 500 مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا داعية أوروبا إلى إجراء “حوار بنّاء” حول الهجرة.

وجاء إعلان لامورجيزي خلال مؤتمر في روما حمل عنوان “إدارة الهجرة: أفضل ممارسة للممرات الإنسانية”، وستشمل الاتفاقية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وستشترك أيضا بإدارتها.

وأوضحت لامورجيزي خلال المؤتمر أن المُشكلة لا تتعلق فقط ببلدان الوصول، لأن مشكلة الهجرة لا يمكن تسليمها إلى البلدان الوافدة وحدها، معددة الصعوبات التي تواجه تلك الدول.

وفي إشارة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل، الذي طالبه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بالتركيز على الهجرة، قالت لامورجيزي إنها تأمل في رؤية “مبدأ التضامن والمسؤولية”، ويجب القيام بالعمل ليس فقط لاستيعاب المهاجرين بل لدمجهم.

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