إيطاليا تفتح حدودها لجلب 500 مهاجر من ليبيا

يظل ملف الهجرة غير القانونية الشغل الشاغل لعدد من الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا التي تعد نقطة الوصول والبلد التي يقصدها أغلب المهاجرين غير القانونيين عبر البحر.
ولم تُفلح محاولات إيطاليا في الحد من أعداد المهاجرين الوافدين التي تتزايد يوماً بعد آخر، لذلك أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي عن توقيع بروتوكول لجلب 500 مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا داعية أوروبا إلى إجراء “حوار بنّاء” حول الهجرة.
وجاء إعلان لامورجيزي خلال مؤتمر في روما حمل عنوان “إدارة الهجرة: أفضل ممارسة للممرات الإنسانية”، وستشمل الاتفاقية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وستشترك أيضا بإدارتها.
وأوضحت لامورجيزي خلال المؤتمر أن المُشكلة لا تتعلق فقط ببلدان الوصول، لأن مشكلة الهجرة لا يمكن تسليمها إلى البلدان الوافدة وحدها، معددة الصعوبات التي تواجه تلك الدول.
وفي إشارة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل، الذي طالبه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بالتركيز على الهجرة، قالت لامورجيزي إنها تأمل في رؤية “مبدأ التضامن والمسؤولية”، ويجب القيام بالعمل ليس فقط لاستيعاب المهاجرين بل لدمجهم.
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