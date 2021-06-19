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طرح الأحمال اليوم ما بين 3 و4 ساعات

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول عدد ساعات طرح الأحمال اليوم إلى 4 ساعات في المنطقتين الغربية والجنوبية، فيما يمتد إلى 3 ساعات في المنطقة الشرقية، وفقا لنشرة الأحمال اليومية على الصفحة الرسمية للشركة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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