طرح الأحمال اليوم ما بين 3 و4 ساعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول عدد ساعات طرح الأحمال اليوم إلى 4 ساعات في المنطقتين الغربية والجنوبية، فيما يمتد إلى 3 ساعات في المنطقة الشرقية، وفقا لنشرة الأحمال اليومية على الصفحة الرسمية للشركة.
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