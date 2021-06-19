البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع في سويسرا من 28 يونيو حتى 1 يوليو

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في سويسرا في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو، على ما تنعقد اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري في تونس.

وقالت البعثة في بيان، إن الاجتماع يعد فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وقبيل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، سوف تعقد البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدما وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار، وفق البيان.

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

وأكد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق/ التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2570» لسنة 2021.

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