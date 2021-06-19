اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) تعقد اجتماعها الأحد في سرت

سرت 18 يونيو2021 م (وال)- تعقد اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) يوم غد الأحد، اجتماعها الخامس بمقرها الدائم بمدينة سرت؛ بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية في سرت، أن اللجنة ستتابع مناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة؛ بشأن آلية تطبيق وقف أطلاق النار، الدائم الذي تم توقيعه في جنيف يوم 23 أكتوبر عام 2020 م.

وأضاف المراسل أن اللجنة ستستعرض أيضًا تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت – مصراتة، وكذلك ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى متابعة مخرجات الاجتماع السابق والبيان الصحفي .(وال)

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