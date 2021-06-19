لتمرير القاعدة الدستورية.. البعثة تدعو “الملتقى” للاجتماع في سويسرا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عن عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، بالفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو.

وقالت البعثة في بيان، إن هذا الاجتماع “يعدّ فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات”.

وقبيل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، ستعقد البعثة اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو في تونس، في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى، من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوته لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.

كما جدد المبعوث الخاص تأكيد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية