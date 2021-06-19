دعوة برلمانية لإشراك المجلس في مؤتمر برلين 2

طالب عضو مجلس النواب محمد العباني، بضرورة مشاركة وفد يُمثل السلطة التشريعية، في أعمال مؤتمر برلين 2، مؤكدا ضرورة إشراك الشعب الليبي في القضايا التي ستطرح في المؤتمر والحلول.

وقال في حديث للشرق الأوسط، إن مطالب الليبيين تتمثل في إجلاء القوات الأجنبية، وطرد المرتزقة، وحل الميلشيات ونزع سلاحها، وإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر، مذكراً بالآثار السلبية التي يعيشها المواطن جراء الأوضاع في ليبيا.

أما عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر أحويلي، فتوقع عدم نجاح المؤتمر في إيجاد حل توافقي لمعالجة الانسداد السياسي، بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف وتضارب مصالحهم.

وأكد أحويلي أن الحالة الوحيدة التي يمكن عبرها إنقاذ هذا المؤتمر من الفشل، وأن تكون له تأثيرات إيجابية على الوضع الليبي، هي إيجاد توافق روسي – تركي ودعم خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، إلا أن ذلك صعب في ظل استمرار التدخلات الخارجية السلبية، بحسب قوله.

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