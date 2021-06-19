العاملون بإذاعة بنغازي المحلية: نرفض قرار الدبيبة القاضي بتشكيل لجنة لإصلاح وتطوير الاعلام التي يترأسها اللافي أحد أكبر الداعمين للجماعات الإرهابية

أصدر العاملون بإذاعة بنغازي المحلية بياناً بشأن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (148) لسنة 2021م.

العاملون، وفي بيانهم الذي اطلعت عليه قناتنا، قالوا: “بعد أن منحت “حكومة الوحدة الوطنية” الثقة من مجلس النواب الليبي، استبشرنا خيرا لتوحيد مؤسسات الدولة ولم الشمل الليبيين، والدعوة للمصالحة الوطنية وتهيئة المناخ المناسب للاستحقاق الوطني وهو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر القادم، إلا أننا كإعلاميين بإذاعة بنغازي المحلية نرفض ونستنكر ما جاء في قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوطنية رقم (148) لسنة 2021م والقاضي بتشكيل لجنة لإصلاح وتطوير الاعلام في ليبيا، وتكون تحت اشراف “وليد اللافي” أحد أكبر الداعمين للجماعات الإرهابية وسبق أن كان مديرا لقناة لإالنبا الذراع الإعلامي “لانصار الشريعة والليبية المقاتلة”، ولطالما ساندتهم في حربهم في مدينة بنغازي”.

وتابعوا: “ندعو رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإبعاد مثل هكذا شخصيات جدلية، اظهارأ لحسن النوايا والعمل على المصلحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الدولة”.

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