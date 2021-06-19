سامح شكري: «برلين 2» فرصة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في 23 يونيو الجاري، «فرصة لاستعادة الأمن والاستقرار» في ليبيا.

وأضاف الوزير المصري في مؤتمر مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش عقد في العاصمة المصرية القاهرة، إن المؤتمر سيتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للتعبير عن دعمه ليبيا.

وأكد أن ملف القوات الأجنبية والمليشيات المسلحة سيكون حاضرا على جدول أعمال المؤتمر بهدف العمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا ومنع انزلاقها إلى الصراع مجددا.

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