التكتلات والأحزاب السياسية تؤكد أن الانتخابات هي السبيل لإنهاء الأزمة في ليبيا

أعلن ممثلو التكتلات والأحزاب والتيارات السياسية الوطنية في البيان الختامي لأعمال مؤتمرهم الأول الذي عقد اليوم في مدينة بنغازي، أعلنوا أن خلاص الشعب الليبي من الأزمة يتمثل في العبور الآمن إلى الانتخابات العامة، الرئاسية المباشرة والبرلمانية التي اتفقت عليها جميع الأطراف الليبية، وأيدها بقوة المجتمع الدولي، مؤكدين عدم القبول بأية محاولة للتعطيل.

وأضاف ممثلو التكتلات السياسية في بيانهم أن القاعدة الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات جاهزة والتي تتمثل في مقترح لجنة فبراير كاملا والمضمنة في التعديل السابع للإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب رقم خمسة لسنة ألفين وأربعة عشر بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة، مشددين على ان الخطوة القادمة تتمثل بمخاطبة مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات، وإحالة كل الوثائق اللازمة إليها، لتشرع فورا في اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات.

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