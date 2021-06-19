كوكلة: مجلس الدولة ينتهي من فرز أسماء المترشحين للمناصب السيادية الاثنين المقبل

قالت مقررة لجنة المناصب السيادية بما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” منى كوكلة، إنهم أوشكوا على الانتهاء من فرز أسماء المترشحين لشغل المناصب السيادية وفق مخرجات بوزنيقة1.

وتوقعت كوكلة، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، أن يتم الانتهاء من فرز أسماء المترشحين لشغل المناصب السيادية الاثنين المقبل تمهيدا لإعداد تقريرهم النهائي.

وأضافت أن عدد المتقدمين لشغل المناصب الخاصة بالأعلى للدولة تجاوز 400 ملفا، وتلك المناصب ووفق بوزنيقة1 هي نائب محافظ ليبيا المركزي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس ديوان المحاسبة ووكيل الرقابة الإدارية.

وأوضحت، أنهم يتواصلون مع لجنة المناصب السيادية بالبرلمان، وبصدد إرسال الملفات التي اختاروها للمناصب التي أرسلها النواب.

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