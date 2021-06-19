المنقوش و شكري يبحثان دفع العملية السياسية في ليبيا

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا نجلاء المنقوش.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا لجانب من المباحثات الرسمية بين الوزير سامح شكري ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

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و أفادت وزارة الخارجية المصرية، عبر تويتر، بأن شكري استقبل المنقوش في مقر الوزارة بقصر التحرير (وسط القاهرة).

وأضافت أن اللقاء “بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية”، دون تفاصيل أكثر.

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، ، وصل رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي إلى طرابلس، برفقة 11 وزيرا، في أول زيارة يجريها مسؤول مصري بمنصب رئيس وزراء إلى العاصمة الليبية، منذ 2010، انتهت بالتوقيع على اتفاقيات بعضها اقتصادي.

فيما تحدث الدبيبة خلال لقاء مدبولي عن ميلاد “مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين وتوقيع اتفاقات مهمة”.

ومطلع مايو/ يار الماضي،، وصل السفير المصري محمد ثروت، إلى طرابلس، لبدء استئناف العمل الدبلوماسي، قبل أن تستأنف اللجنة القنصلية الليبية المشتركة مع مصر أعمالها في القاهرة، بعد 8 سنوات من التوقف.