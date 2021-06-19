اجتماع ملتقى الحوار السياسي في سويسرا من 28 يونيو إلى 1 يوليو

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، في الفترة من الثامن والعشرين من يونيو إلى الأول من يوليو، وذلك لوضع مقترحات تخص تيسير إجراء الإنتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر، خاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

يشار إلى أنه وقبل انعقاد ذلك الاجتماع ستعقد البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين من يونيو في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى

هذا وجدد المبعوث الخاص تأكيد التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

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