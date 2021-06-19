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الخارجية المصرية: «شكري» يلتقي «المنقوش» لبحث مساندة ليبيا في تحقيق الاستقرار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت، منذ قليل، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ‎نجلاء المنقوش، نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة.

جاء ذلك لدى استقبال شكري، وزيرة الخارجية الليبية، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير في القاهرة.

‏فيما عقد جانب من المباحثات الرسمية بين الوزيرين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأوضح البيان، أنه تم التشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة «جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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