لأول مرة.. زراعة ناجحة للبطيخ بمدينة التين والزيتون والعنب

رحلة تعب كانت نتيجتها إنجازاً أسعد المزارع أبوعجيلة الداهش في الجميل، الذي بدأ يجني ما زرعه من البطيخ أو ما يُعرف بالدلاع على مساحة 6 هكتارات، حيث تعتبر هذه الزراعة ناجحة لأول مرة في المدينة الشهيرة بإنتاج التين والزيتون والعنب.

وساهم المزارع أبوعجيلة مع إخوته وبمساعدة مهندسين زراعيين من تونس، في إنتاج هذا النوع من الفاكهة، بعد التأكد من صلاحية التربة والمياه.

بعد عناء وتعب واجتهاد حصد صاحب المزرعة ما زرعه بتفوق بعد أن كان زراعة الدلاع شبه مستحيلة في هذه الأرض، ولكن كان للعزيمة والإصرار دور مهم في رؤية هذه النهاية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية