ليبيا الان

لأول مرة.. زراعة ناجحة للبطيخ بمدينة التين والزيتون والعنب

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحلة تعب كانت نتيجتها إنجازاً أسعد المزارع أبوعجيلة الداهش في الجميل، الذي بدأ يجني ما زرعه من البطيخ أو ما يُعرف بالدلاع على مساحة 6 هكتارات، حيث تعتبر هذه الزراعة ناجحة لأول مرة في المدينة الشهيرة بإنتاج التين والزيتون والعنب.

وساهم المزارع أبوعجيلة مع إخوته وبمساعدة مهندسين زراعيين من تونس، في إنتاج هذا النوع من الفاكهة، بعد التأكد من صلاحية التربة والمياه.

بعد عناء وتعب واجتهاد حصد صاحب المزرعة ما زرعه بتفوق بعد أن كان زراعة الدلاع شبه مستحيلة في هذه الأرض، ولكن كان للعزيمة والإصرار دور مهم في رؤية هذه النهاية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك