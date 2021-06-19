شكري والمنقوش يتفقان على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، السبت، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع المنقوش في القاهرة، السبت، إن مصر “تؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”.

وأوضح شكري: “نجدد دعمنا للسلطات الانتقالية في ليبيا لتنفيذ الاستحقاقات وأهمها الانتخابات” المقررة أواخر العام الجاري.

كما قال شكري إن القاهرة بحثت التحضيرات الجارية لمؤتمر “برلين2” بشأن ليبيا، من أجل إنجاحه.

وأثنت وزيرة الخارجية الليبية على الدور المصري لدعم العملية السياسية في ليبيا، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين “تاريخية وأكبر من المصالح المشتركة”.

واعتبرت أن “إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار”.

وقالت المنقوش إن “العملية السياسية في ليبيا بطيئة لكن هناك بوادر أمل”، مضيفة: “لا بد أن نكون على مستوى المسؤولية لبناء الدولة الليبية وإنهاء ملف المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وأكدت على أهمية تنفيذ خارطة الطريق، وإنجاح مؤتمر “برلين2″، مبدية تطلع بلادها لتنفيذ مخرجاته بشأن توحيد المؤسسات الأمنية وتعزيز وقف إطلاق النار.

وزارت الوزيرة الليبية القاهرة من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.