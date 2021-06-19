المنقوش: على الشعب الليبي تحمل المسئولية.. ولابد من إخراج المرتزقة من بلادنا

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، إن هناك الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه العملية السياسية فى ليبيا، بالإضافة إلى تركة الانقسام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، عقب انتهاء جلسة المباحثات الثنائية بينهما.

وأضافت المنقوش، أن الشعب الليبي لابد أن يكون علي مستوى المسئولية بتحمل المسئولية، ولابد من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأكدت وزيرة الخارجية، خلال اللقاء، على أن العلاقات مع مصر تاريخية وأنها أكبر من المصالح المشتركة، وقالت “نحتاج لدعم مصر فى العملية السياسية والاستقرار ووقف النار فى ليبيا”.

وكشفت وزيرة الخارجية الليبية، عن وجود بوادر أمل بتوحيد الليبيين بعد مؤتمر “برلين 2”.