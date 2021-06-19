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السني يُطالب بمحاسبة كل من يقدم السلاح والمال ومن يُقحم المرتزقة في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيويورك 19 يونيو 2021م (وال)- طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني”، بمحاسبة من يقدم السلاح والمال ومن يُقحم المرتزقة في ليبيا أفرادًا أو مجموعات أو دولا.

هذا وجاء ذلك في اجتماع مفتوح غير رسمي في مجلس الأمن؛ لمناقشة تحديات إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وتأثير ذلك على استقرار دول الساحل الأفريقي، وذلك بدعوة من المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن، وبحضور ممثلين عن الدول المهتمة بالملف الليبي.

وقال السني – في تغريده على حسابه على تويتر – إن العديد من المرتزقة الذين يشكلون تهديد لدول أفريقيا، والذين أُقحموا في الصراع الليبي منذ سنوات، هم مليشيات مسلحة معارضة لدولها، مؤكدة أنه لا يمكن فصل هذا التحدي عن الصراع السياسي الداخلي لتلك الدول.

وأضاف السني: ” أوضحنا في الاجتماع أنه يجب أن تتحمل الدول التي يتواجد مواطنيها كمرتزقة في ليبيا مسؤولياتها، وأن تدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة لإخراجهم، بالتزامن مع نزع أسلحتهم من خلال إستراتيجية شاملة تضم دول الجوار والساحل الأفريقي، بالتنسيق مع ليبيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”. (وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • الحل الوحيد الذى يجب ان يعرض فى برلين 2 هو انشاء قوة عربية من دول الجوار يصدر بها قرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع مهمتها تنفيذ اخراج المرتزقة والقوات الاجنبية ودمج افراد المليشيات ضمن قوات نظامية تضمن قيادة موحدة للجيش الوطنى وتكون مهمة هذه القوات بالتعاون مع اجهزة الشرطة تامين جميع المدن الليبية اثناء العملية الانتخابية تحت اشراف مراقبين دوليين لضمان نزاهة الانتخابات وتسليم السلطة الرئيس الفائز بالانتخابات وعقب استقرار الامن تتسحب هذه القوات العربية

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  • اما القاعدة الدستورية فيجب ان يعقد مؤتمر لاساتذة القانون الليبين فى الداخل والخارج للاتفاق على مسودة لها تعرض عبى مجلس النواب لاقرارها .اما المناصب السيادية فيجب ان يكون من حق مجلس التواب سحب للثقة من اى واحد منهم ويصبح من حق المجلس الرئاسى ترشيح اى شخصية مناسبة او اكثر ليمنح مجلس النواب واحد منها بالاغليية

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