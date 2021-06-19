«شكري»: مصر تدعو لخروج المرتزقة من ليبيا دون أي مماطلة أو تسويف

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تدعو إلى خروج المرتزقة وجميع القوات الأجنبية من ليبيا دون أي مماطلة أو تسويف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، مساء اليوم: «نجدد دعمنا للسلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية».

وتابع: «بحثنا التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين2 بشأن ليبيا من أجل إنجاحه.. نجدد دعمنا لليبيين لتنفيذ الاستحقاقات السياسية ومن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها».

وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إن إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بمثابة «الحل الوحيد» لدعم الاستقرار و«عجلة السلام» في البلاد.