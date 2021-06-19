الفريق الناظوري يترأس اجتماعًا لبحث تمديد خدمة من تتطلب الحاجة العسكرية لهم

ليبيا – ترأس الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة اجتماعا موسعا في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة الرجمة لبحث عدة أمور تنظيمية.

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بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة تابعته صحيفة المرصد أشار لمناقشة آلية استلام كشوفات ضباط وضباط صف وجنود وموظفين من هيئة التنظيم والإدارة بلغوا سن التقاعد وترشيح من تتطلب الضرورة التمديد لهم للحاجة اليهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

وبحسب البيان شارك في الاجتماع الفريق صقر الجروشي رئيس أركان السلاح الجوي والفريق فرج الصوصاع المدعي العام العسكري والفريق الهادي الفلاح رئيس أركان الدفاع الجوي والفريق عطية عوض الشريف مدير إدارة الحسابات واللواء عبد الله نور الدين الهمالي رئيس أركان القوات البرية .

ووفقا للبيان تواجد في الاجتماع اللواء فرج المهدوي رئيس أركان القوات البحرية واللواء محمد السنوسي محمد مدير إدارة التنظيم واللواء عبد الخالق إبراهيم من هيئة السيطرة واللواء سالم العبدلي آمر منطقة بنغازي العسكرية واللواء خيري الناجم من هيئة القضاء العسكري.

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