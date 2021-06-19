غرفة عمليات تحرير الجنوب تحذر المواطنين من التجول في مناطق الجنوب الغربي حفاظا على سلامتهم

أصدرت غرفة عمليات تحرير الجنوب، اليوم السبت، بياناً نشره الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري على صفحته الرسمية بفيسبوك.

البيان، الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “بالاشارة لتعليمات غرفة العمليات العسكرية بالجنوب الغربي بشأن عمليات مطاردة فلول العصابات الارهابية يطلب من الأخوة المواطنين والصيادين والذين يقصدون المناطق الصحراوية في محيط جبال الهاروج وكامل مناطق الجنوب الغربي التوقف فورا عن التجول في هذه المناطق حفاظا على سلامتهم وأمنهم، وللاهمية نأمل من الجميع التقيد والتنفيذ”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

