الناظوري وقيادات الجيش يبحثون كشوف الضباط والجنود بعد بلوغ عدد منهم سن التقاعد

عقد الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة اجتماعا اليوم مع قيادات الجيش، لمناقشة آلية استلام كشوفات الضباط وضباط الصف والجنود والموظفين من هيئة التنظيم والإدارة ممن بلغ السن القانونية للتقاعد وترشيح من يرى الأمر ضرورة التمديد لهم وذللك للحاجة اليهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

وبحسب إيجاز صحفي للمركز الإعلامي برئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، فريق ركن طيار صقر الجروشي رئيس أركان السلاح الجوي، الفريق فرج الصوصاع المدعي العام العسكري، وفريق مهندس ركن الهادي الفلاح رئيس أركان الدفاع الجوي، وفريق عطية عوض الشريف مدير إدارة الحسابات، ولواء عبدالله نور الدين الهمالي رئيس أركان القوات البرية، ولواء ركن بحار فرج المهدوي رئيس أركان القوات البحرية، ولواء محمد السنوسي محمد مدير إدارة التنظيم ، ولواء عبدالخالق إبراهيم هئية السيطرة ، ولواء سالم العبدلي أمر منطقة بنغازي العسكرية ، ولواء خيري الناجم هيئة القضاء العسكري .