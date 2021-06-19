المنقوش: إنهاء التدخلات الأجنبية الحل الوحيد لاستقرار ليبيا

وأوضحت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك عقد في القاهرة مع نظيرها المصري سامح شكري، إن حكومة الوحدة تواجد عديد التحديات الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى تركة انقسام دام لسنوات، غير أنها اعتبرت الحكومة عنوانا للأمل ودعم الاستقرار في البلاد.

وأضافت إن العملية السياسية تتطور ببطء، مشيرة إلى بوادر أمل مثل عقد اجتماع دولي خلال أيام في برلين، في إشارة إلى مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في 23 يونيو الجاري.

أكدت بقولها: ينبغي أن نكون على مستوى المسؤولية في بناء دولة ليبيا وأن تكون هناك عناصر وطنية لدعم الاستقرار في البلاد.

وقالت: “أن الشعب الليبي لابد أن يكون علي مستوى المسئولية بتحمل المسئولية، ولابد من إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا”، مؤكدةً على أن العلاقات مع مصر تاريخية وأنها أكبر من المصالح المشتركة، وقالت “نحتاج لدعم مصر فى العملية السياسية والاستقرار ووقف النار فى ليبيا”.

وكشفت وزيرة الخارجية الليبية، عن وجود بوادر أمل بتوحيد الليبيين بعد مؤتمر “برلين 2”.