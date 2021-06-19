تقرير دولي: مساع إيطالية لجلب 500 مهاجر غير شرعي من ليبيا لإيطاليا

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشره موقع “إنفو مهاجر” الدولي المعني بأخبار المهاجرين غير الشرعيين الضوء على مساع إيطالية لجلب 500 مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا.

ووفقا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشاينا لامورغيسي” خلال مؤتمر تم عقده في روما بعنوان “إدارة الهجرة أفضل ممارسة للممرات الإنسانية” توقيع بروتوكول لجلب هؤلاء داعية أوروبا إلى إجراء حوار بناء حول الهجرة غير الشرعية.

ووفقا للتقرير فقد خلص المؤتمر إلى أن الممرات الإنسانية هي الخلاص للمهاجرين غير الشرعيين وأنها يجب أن تكون ممارسة عامة فمن المهم إيجاد طرق قانونية للدخول قبل كل شيء من خلال الشراكات لأن الفرص متوافرة شريطة الحصول عليها بشكل قانوني.

ترجمة المرصد – خاص

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