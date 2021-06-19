رئيس الأركان العامة وقيادات الجيش يبحثون كشوف الضباط والجنود بعد بلوغ عدد منهم سن التقاعد

عقد رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة الفريق أول عبد الرازق الناظوري اجتماعا، اليوم السبت، مع قيادات الجيش، لمناقشة آلية استلام كشوفات الضباط وضباط الصف والجنود والموظفين من هيئة التنظيم والإدارة ممن بلغ السن القانونية للتقاعد وترشيح من يرى الأمر ضرورة التمديد لهم وذللك للحاجة اليهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

وبحسب إيجاز صحفي للمركز الإعلامي برئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، رئيس أركان السلاح الجوي الفريق ركن طيار صقر الجروشي، والمدعي العام العسكري الفريق فرج الصوصاع، ورئيس أركان الدفاع الجوي فريق مهندس ركن الهادي الفلاح، ومدير إدارة الحسابات فريق عطية عوض الشريف، ورئيس أركان القوات البرية لواء عبدالله نور الدين الهمالي، ورئيس أركان القوات البحرية لواء ركن بحار فرج المهدوي، ومدير إدارة التنظيم لواء محمد السنوسي محمد، وعن هيئة السيطرة لواء عبدالخالق إبراهيم، وأمر منطقة بنغازي العسكرية لواء سالم العبدلي ، وعن هيئة القضاء العسكري لواء خيري الناجم.

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