المشير حفتر يعقد اجتماعا بقيادات الجيش بالجنوب لبحث عمليات القوات ضد الجماعات الإرهابية

عقد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب ” خليفة بلقاسم حفتر ، اجتماعا، اليوم السبت بآمراء وضباط المناطق العسكرية في جنوب ليبيا وذلك للاطلاع على سير العمليات العسكرية لوحدات القوات المُسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي تُهدّد بشكل مباشر أمن المدنيين في مناطق الجنوب.

وأكد النائب لرئيس المجلس القيادى بمجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا ” أغلس محمد أحمد ” في إيجاز صحفي:” أنالقوات المسلحة الليبية مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني ونحن الطوارق نثق بقيادتنا الرشيدة التي تصدت لجميع الأخطار التي تهدد أرض الوطن”.