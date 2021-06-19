عون وجمجوم يبحثان ترتيبات منح التأشيرات الليبية لشركات النفط الأجنبية

ليبيا – تدارس وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مع القنصل بالسفارة الليبية في إيطاليا سالم جموم ترتيبات تتعلق بالشركات النفطية الأجنبية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الجانبين بحثا الترتيبات التي تقوم بها القنصلية الليبية في ميلانو فيما يخص إصدار التأشيرات للشركات التي تتعامل مع قطاع النفط في ليبيا .

ووفقا للبيان جاء هذا الأمر خلال زيارة قام بها جمجوم إلى مقر وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس والتقى خلالها بالوزير عون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية