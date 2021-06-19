الجيش الليبي يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، في إيجاز صحفي مقتضب، اليوم السبت، إغلاق الحدود الليبية الجزائرية معلنة إياها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها.

وقال الإيجاز :”القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها “.

من جهتها، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصادر لم تسمها، أن “الجيش الليبي يسيطر فقط على معبر ايسين الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط البلدين”.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن، أمس الجمعة، تحريك قوات من الجيش بهدف تأمين المنطقة الجنوبية، ردًا على التصعيد الأخير للعمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة موقعً أمنيا وعسكريا.